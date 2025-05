Du Mauad: a “cavadinha” do Memphis

O camisa 10 do Timão perde pênalti em cobrança polêmica...

Memphis é craque. Isso não se discute. Desde que estreou no Corinthians em setembro do ano passado, o holandês assumiu o protagonismo e é o jogador com “mais holofote” quando entra em campo. O atual camisa 10 do Timão soube rapidamente cativar o torcedor alvinegro. Caiu nas graças não só pelas suas atuações, mas também pelas atitudes fora dele. Visitas às torcidas organizadas, nas comunidades, músicas e todo o “combo” que repercute diariamente na mídia. Apenas uma coisa falta ao Memphis: aprender o mais rápido possível que o fiel torcedor corinthiano (mais do que qualquer outro) dedica uma idolatria muito maior ao jogador de raça, de comprometimento, de entrega ao seu time do que ao craque. Não é necessário ser habilidoso, ser diferente com a bola nos pés. O que vale mesmo é “ser Corinthians” e representar o torcedor dentro de campo. Zé Maria, Biro-Biro, Chicão e Dinei são alguns exemplos...

No lance que marcou a derrota do Corinthians pro Mirassol (a primeira da história), no sábado, Memphis decidiu cobrar um pênalti de cavadinha quando o jogo estava 0 a 0. O goleiro Walter (ex-jogador do Timão) defendeu. O alvinegro ainda fez 1 a 0, mas tomou a virada no 2º tempo. Foi ridícula a cobrança dos jogadores do Mirassol em cima do holandês. Inclusive com texto de “lacração” nas redes sociais de um deles. Memphis já foi punido por ele mesmo. Ele errou. Não por “desrespeitar” ao escolher a cavadinha. Isso é um recurso. Os caras estão cobrando o que dele? O erro foi dele, quem tem que cobrar é o time e a torcida do Corinthians, não o Mirassol. O mundo está com valores invertidos. Foi uma batida parecida que acabou com a carreira do Alexandre Pato no Timão. Memphis precisa entender já. O Corinthians é “sangue no olho” e não e brincadeira. A atitude sem comprometimento e o olhar distante dos últimos jogos precisa mudar. Tem que deixar tudo em campo. Precisa ser mais Corinthians...