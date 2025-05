Bauru Basket recebe o São Paulo para o jogo 2 das quartas

Depois de abrir as quartas de final do NBB Caixa com uma grande vitória no ginásio do Morumbis, o Bauru Basket volta à quadra nesta segunda-feira (12), às 19h30, para mais um duelo contra o São Paulo. O jogo 2 da série melhor de cinco será realizado no ginásio Panela de Pressão, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo streaming Basquet Pass.

No primeiro confronto, o Dragão superou o Tricolor Paulista pelo placar de 96 x 85, com ótimo desempenho coletivo. Agora, diante da sua torcida, o time comandado por Paulo Jaú espera repetir o bom aproveitamento no ataque, mas com mais intensidade na marcação.

"Foi uma vitória importantíssima no jogo 1, mas não tem nada decidido. É hora de manter a concentração, fazer alguns ajustes e apresentar uma postura defensiva que nos dê o controle da partida desde os primeiros minutos. Ainda mais com o apoio do nosso torcedor, que sempre comparece em peso e faz a diferença nas arquibancadas", analisou o treinador bauruense.