Que horas dar comida para o cachorro?

Independentemente de qual horário a refeição será oferecida, o importante é manter um padrão. Servir a comida sempre nos mesmos horários, além de criar uma rotina, ajuda o corpo do animal a funcionar melhor, reduz a ansiedade e evita aquela famosa "cara de pidão" fora de hora.

Segundo a veterinária Elisa Tibério - mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especialista em comportamento, animais silvestres e zoologia - sim, existe, e acertar esse detalhe pode fazer toda a diferença na saúde e no comportamento do seu pet.

Cachorro adora rotina - e, se tem algo que eles aprendem rápido, é o horário em que a comida aparece no potinho. Por isso, é comum que tutores se perguntem se existe um momento certo para oferecer as refeições.

Além disso, o hábito de dividir a porção diária em duas partes deixa a energia mais bem distribuída ao longo do dia. Por isso, para cães adultos, a dica geral é oferecer uma refeição logo após o início da manhã e outra no finalzinho da tarde, longe do horário que o pet costuma descansar e dormir. Assim, ele pode dormir mais leve e se livrar de eventuais desconfortos noturnos.

"É do comportamento natural do cão, rodear a mesa enquanto estamos comendo. Nesses momentos, pode-se oferecer um petisco que não tenha valor calórico e seja preferencialmente de origem vegetal. Assim, não atrapalha a dieta deste animal. Duas opções fáceis são cenoura e chuchu", disse Elisa Tibério, veterinária.

O segredo é a consistência. Cães se sentem mais seguros quando sabem exatamente o que esperar em seus dias. E, além disso, encaixar os horários de alimentação na rotina facilita até mesmo as tarefas do tutor.

Cuidados e precauções