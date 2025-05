Quando a mentira se veste de verdade

— Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: —Venha dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade sem duvidar da mentira tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua". Essa parábola é profundamente atual. Ela nos alerta sobre o poder destrutivo da mentira quando travestida de verdade. Muitos hoje perderam a sensibilidade. Em meio à avalanche de informações, não se sabe mais o que é real ou fraude.

Discernindo Tempos de Fake News Vivemos dias sombrios no Brasil. As notícias falsas (as chamadas fake news) se multiplicam em alta velocidade, fraudando a população, espalhando desinformação, medo e confusão. O mais alarmante é que até instituições que deveriam ser baluartes da verdade e da justiça — como o poder Executivo, Legislativo e Judiciário — contribuem para esse cenário caótico. O povo, já cansado e sobrecarregado, se vê jogado nesse mar de incertezas, manipulado por quem deveria protegê-lo. Estamos vendo, literalmente, a mentira se vestindo de verdade.

A Bíblia trata a mentira com severidade. Não se trata de um "pecado pequeno" ou inofensivo. É algo que fere o caráter de Deus, que é a própria Verdade (João 14.6). Em Êxodo 20.16, um dos Dez Mandamentos declara: "Não darás falso testemunho". Em Provérbios 12.22: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor". Jesus, em uma das suas declarações mais contundentes, diz em João 8.44 que o diabo é "mentiroso e pai da mentira". Mentir, portanto, é mais do que um erro moral: é alinhar-se com o espírito do engano que se opõe a Deus. Falar a verdade em amor exige coragem, sabedoria e responsabilidade. Não se trata apenas de ser sincero, mas de ser comprometido com a verdade de Deus e com a dignidade do próximo.

As fake news são uma versão moderna desse velho pecado. Elas se espalham como fogo em palha seca, especialmente pelas redes sociais, e têm um impacto devastador: destroem reputações, dividem famílias, incitam o ódio e geram decisões precipitadas. O que é ainda mais grave: muitas vezes, cristãos bem-intencionados as compartilham sem verificar sua veracidade, contribuindo para a propagação do mal.

O discernimento cristão, portanto, se torna uma virtude indispensável neste tempo. Precisamos aprender a pesar o que ouvimos, ver as motivações por trás das palavras, examinar as fontes antes de repassar uma mensagem. É também essencial cultivar um coração íntegro. Jesus disse: "A boca fala do que está cheio o coração" (Lucas 6.45). Se nosso coração estiver cheio de amargura, medo ou parcialidade, seremos mais propensos a acolher e disseminar mentiras que reforcem nossas visões pessoais, mesmo que injustas.