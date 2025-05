Kasiely Clemente: multicampeã agora quer ser mãe

Ela já defendeu os principais times de vôlei do Brasil, foi bicampeã da Superliga, tricampeã da Copa do Brasil e bicampeã do Sul-Americano de Clubes, além de alcançar três finais consecutivas com o Sesi Vôlei Bauru. Mas a principal conquista da ponteira Kasiely Clemente, de 31 anos, ainda está por vir — fora das quadras. Em entrevista ao JC, ela revelou exclusivamente o desejo de ser mãe em breve e contou que já está se preparando psicologicamente para um novo ciclo de vida, depois de encerrar a carreira. Além da vontade de engravidar, ela também celebra o momento atual, cursando graduação em nutrição.

A paranaense de Nova Aurora, que deu suas primeiras manchetes aos 6 anos de idade, completou um ano na equipe bauruense, onde é um dos destaques. Ela já defendeu também Pinheiros, Brasília, Rio do Sul, Sesc-RJ, Minas e Praia Clube. Fora das quadras, possui outro gosto que poucos conhecem: a música. Os dedos de Kasiely, que hoje executam ataques e bloqueios, também tocaram teclado na infância.

JC - Como foi sua infância, o que gostava de fazer?