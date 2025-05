Escolas e alvarás do Corpo de Bombeiros

Em 2020 publicamos na rede social Facebook que a maioria das Escolas Estaduais e Municipais de Bauru estavam sem o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que atesta que uma edificação está em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico, cumprindo a exigência da Legislação.

A repercussão foi enorme e teve centenas de compartilhamentos de pais e alunos preocupados com a situação. No mesmo assunto o Ministério Público, através da Promotoria da Infância e da Adolescência, estabeleceu um TAC - Termo de Ajuste e Conduta com a Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação para que as escolas se adequassem as normas até 2024. E este prazo foi estendido para 2026.

Aliás, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Alzira Cardoso, no Jardim Chapadão, em setembro de 2024 (matéria do Jornal da Cidade), foi atingida por um incêndio e foi constatada a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.