Caio Mancha reforça o Noroeste na Copa Paulista

O centroavante Caio Mancha, de 32 anos, artilheiro em todos os clubes que defendeu, é o novo reforço do Noroeste para a Copa Paulista Sicredi 2025. E, no Norusca, ele espera que seu desempenho não seja diferente: com gols. Alvirrubro e Mancha já haviam tentado viabilizar essa tabelinha em outras temporadas, e agora deu certo.

Caio Danilo Laursen Tuponi é natural de Presidente Prudente, tem 1,88 m de altura e balançou as redes por Palmeiras, Portuguesa, Guarani, ABC-RN, Ferroviária, Santa Cruz-PE, Pelotas-RS, Portuguesa Santista, Londrina-PR, Floresta-CE, Villa Nova-MG, entre outros clubes.

No mesmo ano do acesso do Norusca ao Paulistão, em 2024, Caio Mancha subiu com o Velo Clube e foi campeão da Série A2.