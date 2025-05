Entrelinhas

A Prefeitura de Bauru deve fazer novas correções - e publicá-las em Diário Oficial (DO) - sobre a lei promulgada na semana passada que institui o novo organograma da administração. Nesta quinta, o governo nomeou duas pessoas para cargos a princípio comissionados cujo preenchimento, porém, foi reservado apenas a servidores efetivos quando da publicação da norma.

Caso Cohab

O juiz Fábio Correa Bonini, da 4.ª Vara Criminal de Bauru, acatou pedido da defesa do ex-presidente da Cohab Edison Bastos Gasparini Júnior e estendeu para 30 dias o prazo para que Gasparini, seus familiares e outros réus na ação por lavagem de dinheiro apresentem as alegações finais. A decisão considera "o volume dos autos, bem como as provas produzidas durante a instrução probatória".