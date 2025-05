Luizão está confirmado para a Copa Paulista pelo Noroeste

Em fase final de recuperação de lesão no joelho esquerdo, sofrida no início do ano, no Paulistão Sicredi 2025, o zagueiro Luizão, 38 anos, está confirmado pelo Noroeste para a disputa da Copa Paulista Sicredi, que começa entre os dias 21 e 22 de junho. A equipe bauruense se apresentou nesta segunda-feira (5) para a pré-temporada.

O capitão do último acesso do Norusca já vestiu a camisa 4 do time em 45 jogos, marcou 3 gols e é uma das principais lideranças do grupo.

“Infelizmente, tive uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) e também no menisco do joelho, na primeira rodada do Paulistão. Tentei me recuperar a tempo, sem precisar fazer a cirurgia. Voltei, mas a lesão não me deixou ajudar o time dentro de campo. Fiz a cirurgia e espero que, daqui a um mês e meio, esteja pronto para contribuir dentro de campo”, comentou Luizão, por meio da assessoria de imprensa do Noroeste.