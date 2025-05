Semma desinterdita banheiros e fará reforma da Praça Rui Barbosa

Os banheiros públicos situados na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, foram desinterditados após o reparo de um vazamento promovido pela Secretaria do Meio Ambiente (Semma). Conforme o JCNET mostrou no final de março, os sanitários masculino e feminino haviam sido trancados com cadeados, o que provocou queixas de pedestres e comerciantes. Na ocasião, eles cobraram a instalação de banheiros químicos no local.

Antes da manutenção, escorria um líquido com odor desagradável pela praça. A Semma informou na época que, durante o conserto, providenciaria a instalação de banheiros químicos para atendimento provisório à população — o que foi realmente feito.

A pasta acrescentou que está elaborando um projeto de revitalização da praça, incluindo reformas arquitetônicas, elétricas e estruturais. Além disso, busca recursos para a reforma completa do espaço, incluindo os próprios sanitários. O objetivo é oferecer mais segurança e conforto aos frequentadores. O prazo para o início das obras não foi divulgado.