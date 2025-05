ABDA conquista resultados importantes no Paulista de Inverno

A equipe de paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou nos dias 3 e 4 de maio do Campeonato Paulista de Inverno, na cidade de São Paulo (SP), nas dependências no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A equipe contou com a participação de 13 atletas, onde 12 pontuavam no evento e 1 nadou em OBS (observação), por ter sua classe apenas na Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais.

Na somatória das medalhas, a ABDA voltou para casa com 15 de ouro, 12 de prata e 10 de bronze, totalizando 37 medalhas no evento.

Além das medalhas, dentro das 21 equipes que pontuaram, a ABDA se tornou a sexta equipe do estado na pontuação geral do evento.