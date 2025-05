Atleta da Sem Limites é convocado para campeonato internacional

A comunidade esportiva de Bauru celebra a convocação com entusiasmo, reconhecendo a importância do incentivo ao esporte de base e o papel fundamental de atletas como Bruno na promoção da modalidade no Brasil.

O campeonato é organizado pela MIHWA (Masters Inline Hockey World Association), entidade que regula a categoria Master, voltada para atletas entre 38 e 45 anos. O torneio contará com seleções dos cinco continentes, e a expectativa é que o Brasil conquiste posições expressivas com o apoio de atletas comprometidos como o bauruense. A transmissão dos jogos estará disponível pelos canais oficiais da MIHWA no YouTube e nas redes sociais.

A participação de Bruno no mundial reforça o potencial de Bauru em revelar talentos e destaca a importância do investimento contínuo no esporte local. A torcida bauruense, sem dúvida, estará conectada com cada passo da seleção brasileira na Alemanha.