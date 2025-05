'Ansiedade atacada', diz Darlan sobre transferência ao Verona

A despedida do Sesi Bauru não foi exatamente como Darlan esperava. A equipe paulista foi derrotada pelo Praia Clube por 3 a 1, no jogo 3 da série de quartas de final da Superliga 2014/2025. Apesar disso, ele fechou sua passagem pelo time com três das quatro maiores pontuações da história da Superliga masculina.

No domingo (4), ele fez questão de assistir ao duelo entre Sada Cruzeiro e Campinas Vôlei Renata pela final da Superliga, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre autógrafos e fotos, Darlan aproveitou para torcer pela equipe paulista.

"É uma final sensacional. Não assisti muito o segundo set [por causa do atendimento aos torcedores], mas é um jogo muito pegado. O Campinas abriu o primeiro set, mas a equipe do Sada é bem cascuda, eles souberam voltar no jogo", comentou.