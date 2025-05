Atleta de Bauru é convocado para competições internacionais

A Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW) divulgou a convocação oficial para os eventos internacionais desse ano. Richard Leutz, atleta da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/SEMEL/Ecovita foi convocado para duas importantes competições deste ano: o 5th Panamerican Kung Fu & Taijiquan Championships, que será realizado no México no mês de Novembro, e o 10th World Kung Fu Championships, que acontece em Emeishan, na China, de 14 a 20 de outubro.

Leutz é o atual Campeão Paulista, Brasileiro e Sul-americano nas categorias de Mãos Livres e Armas Duplas. Na última edição do Campeonato Mundial em 2023, também disputado em Emeishan, o atleta de Bauru ficou com a medalha de bronze nas duas categorias e treina para desta vez, subir mais um degrau no podium.

O atleta agora busca patrocínio para viabilizar a participação no Mundial.