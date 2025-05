Apenas no Centro, 2.500 mil postes passam por faxina de fios

O objetivo da operação é evitar transtornos para a população e reduzir riscos, como acidentes com fios soltos ou caídos, além de prevenir danos à rede elétrica, conforme o JC divulgou. Os resultados servirão como base para expandir o plano a outros bairros da cidade. Só em 2024, a distribuidora removeu mais de 5 toneladas de cabos de postes no município.

De acordo com a legislação brasileira, as distribuidoras de energia são responsáveis por monitorar o uso adequado dos postes pelas operadoras de telecomunicações e notificar as empresas em caso de irregularidades. No ano passado, a CPFL Paulista emitiu mais de 13 mil notificações a operadoras em Bauru, solicitando o cumprimento das normas de compartilhamento de infraestrutura.



Segundo Carlos Eduardo Camargo, consultor de relacionamento da CPFL Paulista, mesmo sem notificações, as operadoras têm a obrigação de manter seus cabos organizados e dentro dos padrões técnicos.

"Quando a CPFL detecta riscos à segurança das pessoas ou à rede elétrica, realiza operações como essa em Bauru, que contribuem diretamente para reduzir riscos de acidentes e melhorar a estética urbana, reforçando o compromisso da distribuidora com a sustentabilidade, a segurança e a qualidade de vida da população", afirma o consultor.