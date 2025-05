FOB-USP é aprovada em programa de pesquisa do CNPq

Essas parcerias refletem a crescente colaboração internacional entre a Ohio State e a comunidade científica do Brasil. O financiamento do CNPq garante que esses projetos inovadores continuarão a fortalecer as redes de pesquisa globais, avançando o conhecimento em áreas críticas da ciência, medicina e tecnologia.

O programa do CNPq, conta com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e segue as diretrizes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Governo Federal.