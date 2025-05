Unimed Bauru promove 11ª Campanha do Agasalho com o Alameda

As caixas para depósito das doações estarão disponíveis na Sede Administrativa (Rua Gustavo Maciel, 11-30), no Centro de Diagnóstico Unimed (Rua Agenor Meira, 12-34), no Alameda Rodoserv Center (Rua Luís Levorato, 1-55 - altura do km 335 da Rodovia Marechal Rondon) e na portaria do Noroeste (Rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico - ao lado do ginásio Panela de Pressão). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Podem ser doados cobertores, calçados, camisas, cachecóis, meias e outras roupas em bom estado. Para os animais, a população pode contribuir com ração, mantas e até caminhas. Posteriormente, a Unimed Bauru fará o repasse das doações às entidades assistenciais da cidade.