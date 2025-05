Entrelinhas

Contas de 2025

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) deu início oficial nesta quarta-feira (7) ao processo de prestação de contas do exercício de 2025 do governo Suéllen Rosim (PSD). Até aqui a mandatária enfrentou poucos reveses na Corte: noves fora contratos rejeitados, os balanços anuais de 2021 e 2022 foram aprovados no âmbito do Tribunal.