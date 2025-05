Palmeiras vence o Cerro por 2 a 0 e garante vaga nas oitavas

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). Este resultado garante o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio com duas rodadas de antecedência. Estêvão e Vitor Roque anotaram os gols do jogo e garantiram a oitava vitória consecutiva do Verdão, fora de casa neste ano.

O Palmeiras se mantém na liderança do Grupo G, com 12 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro. Bolívar, com três, e Sporting Cristal, com um ponto, completam a chave e ainda se enfrentam nesta rodada.

Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, no domingo (11), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30, na Arena Barueri. Enquanto o Cerro Porteño duela com o Guarani, no sábado (10), às 17 horas, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio.