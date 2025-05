Bauru realiza ‘Dia D’ de vacinação da Influenza neste sábado

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (10) o ‘Dia D’ de vacinação da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência vão aplicar as vacinas das 7h às 17h, e as demais UBSs, Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI vão aplicar as vacinas das 7h às 12h30. A vacinação será sem agendamento, basta a pessoa comparecer a unidade de saúde com o CPF ou Cartão do SUS.

As equipes de saúde também estarão disponíveis para o atendimento das pessoas que estiverem com atraso vacinal, bem como para atualização do calendário infantil e adulto.

Os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são os seguintes.

- Crianças de 6 meses a 5 anos

- Pessoas com 60 anos ou mais

- Trabalhadores da saúde

- Gestantes e puérperas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

- Pessoas com deficiência permanente

- Trabalhadores da educação

- Trabalhadores dos Correios

- Cuidadores domiciliares

- Profissionais das Forças Armadas

- Policiais

- Bombeiros

- Caminhoneiros

- Motoristas de transporte coletivo rodoviário