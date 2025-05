Entrelinhas

Como mostrou o JC em dezembro do ano passado, por exemplo, a prefeitura celebrou contrato com um instituto, o Elas, criado por uma comissionada da administração. A entidade manteve contratos ativos com o governo e venceu até outros chamamentos mesmo que em sua diretoria estivessem duas irmãs da fundadora, Daniele Camargo, que deixou o governo nesta terça (6). A legislação proíbe a formalização de contratos com entidades em cuja direção estejam parentes de membros do órgão governamental.

Tucanato

O PSDB de Bauru já definiu novo presidente. Será Samuel Teixeira, que assume o lugar do agora ex-tucano Caio Coube. Caio chegou a ser convidado pelo vereador Márcio Teixeira para integrar o PL, mas sem definição até o momento. No lugar do vereador Markinho Souza entrou Vinicius de Oliveira. Thaís Viotto e Gilson Lima permanecem na executiva.