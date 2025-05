Idoso de 84 anos sofre ferimentos graves após ser atacado por cão

Cafelândia - Um idoso de 84 anos sofreu ferimentos graves após ser atacado por um cão da raça pit bull, na noite desta terça-feira (6), em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru). Até a publicação desta reportagem, ele seguia internado na Santa Casa da cidade.

De acordo com o registro policial, o homem morava no Distrito de Bacuriti e havia se mudado recentemente para a casa da filha em Cafelândia. Na noite desta terça, por razões a serem esclarecidas, o cão da família atacou o idoso no quintal da residência.

Ele foi socorrido em estado grave, com lesões por todo o corpo, e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local para atendimento. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do hospital para o registro da ocorrência.