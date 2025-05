DAE realiza substituição emergencial da bomba do poço Mary Dota

A equipe do Serviço de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru trabalha nesta terça-feira (6) na substituição emergencial da bomba submersa do poço Mary Dota, após ter sido constatado o desligamento com falha do equipamento durante a madrugada.

A previsão é que o serviço de substituição seja concluído no final da tarde de quarta-feira (7), com recuperação gradual do sistema durante a noite e madrugada. Durante esse período, o abastecimento estará prejudicado nos bairros Núcleo Mary Dota, Núcleo Isaura Pitta Garms, Parque Giansante, Chácaras São João, Jardim Mendonça, Jardim Chapadão, Núcleo Beija-Flor, Vila Santa Luzia, Jardim Silvestre, Jardim Flórida, Núcleo Nobuji Nagasawa e proximidades.

Para minimizar os impactos no fornecimento, o DAE realizará manobras operacionais para reforçar o abastecimento na região com o apoio do sistema Zona Norte, visando o fornecimento parcial durante o período de manutenção.