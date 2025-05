Morre Alcides Tadeu Braga, engenheiro da Cetesb de Bauru 

Morreu, na noite desta segunda-feira (5), o engenheiro Alcides Tadeu Braga, que atuava na unidade de Bauru da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), onde foi gerente em duas ocasiões, por período superior a uma década (somando as duas gestões). Servidor de carreira, trabalhava no órgão há mais de 30 anos e ainda estava na ativa quando foi diagnosticado com câncer no fígado, há alguns meses.

Aos 71 anos, ele deixa a viúva Vilma Pereira dos Santos Braga e os filhos Paulo Henrique e José Eduardo Braga, também engenheiros. O velório ocorre na Necrópole Municipal de Bariri e o sepultamento será às 11h, no cemitério da cidade. Embora paulistano, passou a morar no município, onde estava internado, porque parte da família vive em Bariri.

Alcides Tadeu Braga era considerado um homem solícito, muito educado e atencioso, comenta o colega de trabalho e padrinho de casamento, o engenheiro Francisco Pereira de Lima. “Era uma pessoa muito dedicada, extremamente competente e honesta. Bastante saudosista e adorava contar histórias”, acrescenta o amigo.