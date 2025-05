ABDA é vice-campeã da Copa Sub-14 de polo aquático

No naipe masculino, a Copa Sub-14 foi disputada por 10 equipes: A Hebraica, ABDA, Clube Athletico Paulistano, Clube Jundiaiense, Clube Paineiras do Morumby, Clube de Regatas do Flamengo, Esporte Clube Pinheiros, Instituto Rio Aquatics, SESI-SP e Sociedade Hípica de Bauru (SHB), equipe mantida pela ABDA.

A campanha da ABDA no masculino foi marcada por 6 vitórias e 1 derrota, na final contra o Sesi, resultando na conquista do vice-campeonato. O placar do jogo da final foi 13 a 9. O terceiro lugar ficou com o Paulistano que foi vencido pela ABDA na semifinal.

A campanha da ABDA no feminino teve 3 vitórias, um empate no tempo regular da semifinal com derrota nos pênaltis e duas derrotas. O jogo da final entre ABDA e SESI terminou com placar de 9 a 2, conferindo o vice-campeonato para as bauruenses.

A ABDA ainda teve três atletas figurando na seleção do campeonato. No feminino, a atacante Rafaela Vitória e, no masculino, o marcador Gabriel Berbert e o atacante Alexandre Santos.