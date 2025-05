CPP celebra 95 anos com 6ª edição do evento 'Feirarte'

O Centro do Professorado Paulista (CPP) completou 95 anos de fundação no Estado, história de luta em defesa da educação, no dia 30 de abril de 2025. Para celebrar a data e homenagear os professores associados em Bauru, o CPP realiza a 6ª Feirarte, um evento gratuito com programação de palestras, exposição e venda de livros, artesanato, música, dança e gastronomia. A comemoração será entre quarta e quinta-feira (dias 7 e 8 de maio), das 14h às 21h, na sede regional da cidade, situada na rua Joaquim da Silva Martha, 29-59, Jardim Brasil.

A abertura do evento terá uma homenagem às mães pelo coral feminino do CPP, já que a 6ª Feirarte é realizada na semana antes do Dia das Mães, e segue com apresentação do grupo de arte marcial tai chi chuan (veja programação completa no quadro). Terá também orientação sobre educação financeira pelo Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), palestras e canto.

No dia seguinte, o destaque vai para o festival de prêmios, previsto para ocorrer às 18h. Será apresentado ainda um vídeo institucional do CPP, palestra sobre autismo, grupos de dança, e apresentação de karatê.