Comércio central terá horário estendido para o Dia das Mães

Na tarde desta segunda-feira (5), Clenilson Magalhães Pereira já garantiu o presente para sua companheira Meridiana Bianca Pinheiro, mãe do pequeno Endrick. O presente foi encontrado após uma promoção que considerou vantajosa e com condições de pagamento chamativas: ele comprou um celular para a companheira, já bastante ansiosa pra usá-lo.

De acordo com Elion Pontechelle Júnior, diretor jurídico da CDL, a entidade espera um aumento de vendas de 7% a 8% em relação ao ano passado.

Com expectativas de aumento de vendas, o comércio central de Bauru vai estender até as 20h o horário de atendimento na sexta-feira (9) que antecede o Dia das Mães — uma das datas comemorativas mais importantes para os comerciantes de todo o Brasil. Ou seja, na sexta, os estabelecimentos do Calçadão da Batista de Carvalho e arredores funcionarão das 9h às 20h. Além disso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL) incentivou os comerciantes a oferecerem descontos e opções de pagamento facilitado para a população.

Homero Mazzini, colaborador da Gold Silver, já vê crescimento na procura neste período que antecede o Dia das Mães. "No sábado já teve um aumento significativo de vendas. A população está começando a vir às compras e a movimentação tem aumentado a cada dia", diz. Ele destaca que a loja está com promoções de óculos, joias e semijoias - os itens mais procurados para presentear as mães.

A projeção é semelhante à da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), que calcula um crescimento de 6,2% no comparativo com 2024 do segmento de vestuário, calçados e acessórios. Este setor deve faturar 5,63 bilhões nacionalmente.

Ainda segundo a Acib, o segundo setor mais lucrativo será o de perfumarias e cosméticos, com R$ 3,02 bilhões, seguido pelo de eletroeletrônicos e utilidades domésticas com R$ 1,85 bilhão. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio (CNC).