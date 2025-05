Vereador cobra melhorias na Bauru-Piratininga e ações conjuntas

O ofício à prefeita de Bauru foi entregue após encontro de Junior Rodrigues com o prefeito de Piratininga Sandro Bola (Republicanos), na semana passada, que apresentou ao vereador o projeto que prevê a construção de novos três dispositivos viários no trecho de Piratininga, em parceria com a iniciativa privada.

"É uma via importante, de entrada e saída, pela qual milhares de pessoas e famílias transitam. Muitas delas fazem esse percurso todos os dias. E a gente precisa cuidar melhor do trecho bauruense da pista, que vai ali da confluência com a avenida Castelo Branco até a divisa marcada pelo Rio Batalha. Se não tem dinheiro para fazer já, que a Secretaria de Obras possa desenvolver o projeto para que a gente ajude a correr atrás dos recursos", afirma o parlamentar.

O vereador Junior Rodrigues (PSD) formalizou à prefeita Suéllen Rosim (PSD) pedido para que o município atue com intervenções na estrada Bauru-Piratininga, no trecho a partir da avenida Castelo Branco, a fim de reforçar a segurança em complemento a ações de melhoria que serão executadas pela administração da cidade vizinha.

"A partir do Rio Batalha no sentido Piratininga, os avanços virão, o que aumenta a necessidade de buscarmos soluções para a nossa parte, que tem extensão de aproximadamente um quilômetro. Não é muita coisa, mas que pode fazer grande diferença para as pessoas que precisam fazer esse percurso", avalia Junior.

RIO BATALHA

A importância do bom relacionamento e de ações planejadas conjuntamente entre Bauru e Piratininga também foi ponto de destaque no encontro do vereador e o prefeito da cidade vizinha, que anunciou ações de recuperação e desassoreamento no Córrego do Veado, importante afluente do Rio Batalha — responsável pelo abastecimento de quase 30% das famílias bauruenses.