'Unidade Móvel' oferece serviços gratuitos a advogados de Bauru

Com o objetivo de levar alguns de seus mais importantes serviços aos profissionais do Direito à região de Bauru, a Associação dos Advogados (Aasp) estará presente com uma unidade móvel até quinta-feira (8), das 10h às 17h, na subseção da OAB, situada na quadra 30 da avenida Nações Unidas.

A ação já percorreu mais de 150 cidades paulistas, além de atuar também em municípios dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Entre os serviços oferecidos está a emissão do certificado digital, ofertando o kit completo (token certificado e validade de três anos) de forma totalmente gratuita para as associadas e associados.

Esta ferramenta, indispensável ao exercício da advocacia, é totalmente subsidiada pela Aasp. Além disso, a Unidade Móvel disponibiliza a digitalização de processos que ainda estão em formato físico e paralisados nos tribunais, um serviço completo e estendido aos advogados e advogadas de todo o país.