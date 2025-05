'Sinal de Respeito': Detran fará ações nas ruas de Bauru

Amarelo é a cor que, no semáforo, pede cautela. E esta é a principal mensagem do movimento que, todo mês de maio, lembra às pessoas da responsabilidade de cada uma por um trânsito mais seguro. A iniciativa, criada em 2011 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e abraçada pelo Brasil em 2014, conta com uma programação especial elaborada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), com reforço na fiscalização contra alcoolemia - direção sob o efeito de álcool -, ações voltadas para pedestres, motociclistas e para a conscientização sobre os perigos da velocidade, principal fator de risco no trânsito.

Em Bauru, nesta terça-feira (6), o pedestre será foco da ação de conscientização "Sinal de Respeito" em dois pontos: 9h às 11h: Contação de História de Trânsito no CEU das Artes e na EMEII Madre Teresa de Calcutá, na Rua Maria José Silveira dos Santos; e 15h às 17h: Bloqueio Educativo na Av. Getúlio Vargas - Quadra 3, em frente ao Supermercado Confiança Max.

"A defesa da vida é uma preocupação constante do Detran-SP, e no Maio Amarelo temos a oportunidade de unir esforços com parceiros que têm o mesmo objetivo que nós: fazer do trânsito um lugar seguro e melhor para todos", diz Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran-SP, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital.