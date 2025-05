JCNET e Du Mauad estreiam hoje o programa esportivo ‘Resenha’

A crônica esportiva bauruense ganhou um novo espaço nesta segunda-feira (5), com a estreia do Resenha JCNET com Du Mauad, um noticiário esportivo ao vivo, irreverente e recheado de futebol, mas que também abordará diversas outras modalidades esportivas. Sem roteiro engessado, o programa contará com a participação dos internautas em tempo real. A transmissão acontecerá às segundas e quintas-feiras, das 12h30 às 14h, pelos canais do Jornal da Cidade/JCNET no YouTube e Facebook.

Participam do projeto os jornalistas Douglas Willian e Ana Godoy.

“Quem me conhece sabe que tenho a pegada de levar o noticiário esportivo de forma irreverente e descontraída. De passar a informação sem ser cansativo, como em uma conversa de bar. Vamos interagir com os internautas ao vivo, porque são eles que farão o programa ser divertido, com suas opiniões sobre futebol e outros esportes também”, comentou Du Mauad, convidando os leitores a assistirem e participarem com perguntas e comentários pela internet.