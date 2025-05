Du Mauad: o dia dele finalmente chegou!

Casper Ruud conquista o maior título da sua carreira no Masters 1000 de Madrid

Casper Ruud é um gigante no saibro. Líder de vitórias nesse piso desde o começo da temporada de 2020 (com 124 vitórias), Ruud foi pra sua primeira decisão de título desde Genebra, no ano passado. O tenista norueguês entrou em quadra pra enfrentar Jack Draper em busca do seu 13º titulo de ATP. Nenhuma das 12 conquistas (11 delas no saibro) havia sido em torneios majors. Nada de vencer um Grand Slam ou mesmo um Masters 1000. Ontem essa espera acabou. O dia de Casper Ruud finalmente chegou! O “tenista do gelo” conquistou em Madrid o maior título da sua carreira. Campeão do Masters 1000 de Madrid. O primeiro grande torneio. Ruud pode ser considerado nesse momento o melhor tenista no saibro. Sólido (como sempre foi) e atacando cada vez mais forte na bola. Mudou um pouco o seu estilo, passou a ser mais agressivo e mostrou que na “terra batida” é muito difícil superá-lo...

Casper Ruud venceu na final o tenista britânico Jack Draper (6º do ranking da ATP) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. O norueguês se tornou o primeiro do seu país a vencer um torneio de Masters 1000 na história. Conquista assim o 13.º título da carreira, o maior de todos, que lhe permite saltar pra 7ª colocação no ranking (Ruud começou o torneio como 15º do mundo). Enquanto isso, Draper irá aparecer na 5ª posição do ranking ATP, com o vice em Madrid. O maior título da carreira de Casper Ruud chega talvez no momento mais improvável de todos. O norueguês tinha caído pro seu pior ranking desde julho de 2021. Mas seguiu treinando forte e muito focado. Após “bater na trave” em 3 finais de Grand Slam (duas em Roland Garros e uma no Us Open), ele conquista o primeiro título de Masters 1000 e o maior troféu de toda sua carreira. Casper Ruud entra como um dos favoritos pra conquista do Aberto da França. O tempo dele chegou...