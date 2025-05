Palmeiras explora vacilo do Vasco e vence com gol de Vitor Roque

Para abrir o placar, o Verdão contou aproveitou vacilo de Hugo Moura: o volante errou passe dentro da pequena área na saída de bola ao ser pressionado por Richard Ríos. Estêvão ficou com ela e cruzou para Vitor Roque entrar sozinho e tocar para o gol.

O gol foi marcado por Vitor Roque, o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. O camisa 9 fez neste domingo (04) seu 13º jogo pela equipe.

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), no estádio Mané Garrincha, pela sétima rodada do Brasileiro.

O primeiro tempo foi mais equilibrado, com o Vasco tendo certo volume de jogo e uma chance para abrir o placar em vacilo de Weverton. Na segunda etapa, o Verdão melhorou e chegou ao gol da vitória.

Os cariocas jogaram sem o centroavante Vegetti e o meia Philippe Coutinho, ambos poupados por risco de lesão.

Com o resultado, o Palmeiras tomou a liderança provisória com 16 pontos, mas o Flamengo pode retomar o posto se vencer o Cruzeiro. Já o Vasco segue com sete pontos na segunda metade da tabela.