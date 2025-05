Cruzeiro bate Campinas de virada e é o campeão da Superliga

O Sada Cruzeiro venceu a Superliga masculina pela nona vez, ampliando sua vantagem como maior campeão nacional de vôlei.

Agora, a equipe celeste tem dois títulos a mais que o Minas Tênis Clube. O título deste domingo (4) foi conquistado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, contra o Vôlei Renata/ Campinas, por 3 sets a 1, com a equipe saindo atrás no placar. As parciais foram de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21.

O último título de Superliga do Cruzeiro, atual campeão do mundo, havia sido conquistado na temporada 2022/2023. No ano passado, a equipe foi eliminada nas quartas pelo próprio Campinas. A partida começou difícil para os mineiros, liderados por um tripé de campeões olímpicos na Rio-2016: o oposto Wallace, o central Lucão e o ponteiro Douglas Souza.

Quando os paulistas, que contavam com a maioria dos 10 mil torcedores presentes no ginásio, abriram dez pontos de vantagem, o técnico Felipe Ferraz mexeu. Colocou Vaccari, convocado pelo Brasil nos últimos anos, no lugar de Douglas. De nada adiantou. O Campinas - do levantador Bruninho e do ponteiro Maurício Borges, ouro no Rio, além do oposto Bruno Lima, bronze pela Argentina em Tóquio-2020 - imprimiu um ritmo impressionante no bloqueio, parando com muita facilidade o ataque adversário. No fim do set, vitória fácil por 25 a 18 para os paulistas.