Joalheria é furtada durante a madrugada em Lençóis Paulista

A joalheria Monalisa foi invadida e furtada por criminosos no início da madrugada deste domingo (4), na área central de Lençóis Paulista. A informação é da página Notícias de Lençóis Paulista (de Kennedy Lopez).

Equipes da Polícia Militar, com o apoio de equipes do 13.º Baep, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), atenderam à ocorrência. Os criminosos conseguiram fugir em dois carros pela rodovia Marechal Rondon, no sentido Capital, antes do cerco policial, levando vários produtos furtados da Joalheria.

A Polícia Militar (PM) de Lençóis informou o roubo via rádio e viaturas de outras cidades localizaram o carro com os ladrões na rodovia Castello Branco, na altura do município de Itu (SP), quando iniciou-se uma perseguição, no sentido São Paulo, por várias equipes da Polícia Militar da região de Sorocaba.