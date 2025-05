Cultura abre edital para seleção de cosplayers e cerimonialistas

Evento será nos dias 14 e 15 de junho, no Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.

O edital está disponível em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx As inscrições devem ser realizadas com entrega dos documentos solicitados no edital, até o dia 11 de maio, pelo formulário no link https://forms.gle/LczDFpVtoH9XEZds7