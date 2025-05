Vaga aberta na FOB para pós-doutorado sobre biodiversidade

A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP) oferece uma vaga de Pós-Doutorado no Laboratório de Bioquímica. As inscrições terminam no dia 10/05/2025 e podem ser feitas pelo e-mail mbuzalaf@fob.usp.br.

O objetivo do projeto visa gerar dados primários sobre a biodiversidade amazônica, por meio do mapeamento genômico e proteômico de insetos da ordem Odonata e peixes, com foco na caracterização molecular taxonômica e no mapeamento de biomarcadores relacionados à exposição mercurial que possam ser utilizados no biomonitoramento desse dano ambiental em regiões remotas da Amazônia.

REQUISITOS