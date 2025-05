Agrishow apresenta protótipo movido a biometano

"É buscar a mesma durabilidade, o mesmo nível de torque, de força e de autonomia do carro diesel. É isso que a gente está buscando. A gente teve um bom salto do zero, de quando o carro estava só montado sem ligar o motor, para agora. A gente deu um bom salto, mas agora a gente tem bastante trabalho que começa a fazer o refinamento todo do produto."

Já o diretor de relações governamentais da Toyota do Brasil, Rafael Ceconello, afirmou que apresentar o veículo num local como a Agrishow permite conversar com quem vai enxergar na picape um produto autoaplicável. "Um produto que para ele vai entregar o quê? O conforto no sentido da atividade, que é ele poder botar esse carro para rodar na fazenda, na produção, entregar aquilo que ele precisa para os funcionários e tudo com um custo mais baixo no sentido operacional.

O executivo afirmou que o processo de desenvolvimento segue o que já ocorreu com o híbrido, que foi estudado entre 2015 e 2019 e que faz a montadora receber mais pedidos que a capacidade de entrega.