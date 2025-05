Ainda melhor que os melhores amigos

Já olhou para seu cão e pensou que não o trocaria por ninguém? O papel do companheiro canino vem se mostrando cada vez mais importante para humanos, em algum lugar entre os filhos e os melhores amigos. Novo estudo mostra que tutores consideram seu relacionamento com seus cachorros tão satisfatório ou mais do que as relações com humanos mais próximos. E sentem que seu cão os ama mais.

A pesquisa, publicada na revista "Scientific Reports", recrutou mais de 700 tutores para avaliar o relacionamento entre o humano e o seu cão e outros 4 diferentes tipos de pessoas próximas (filhos, parceiro, parente próximo e melhor amigo). O trabalho observou que relacionamentos humanos fortes são relacionados a laços mais fortes com cães.

"Esperávamos que pessoas com relacionamentos humanos fracos dependessem mais de seus cães para apoio, mas nossos resultados contradizem isso. As pessoas não pareciam usar cães para compensar apoio insuficiente em seus relacionamentos humanos", afirma a coautora Dorottya Ujfalussy, da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria.