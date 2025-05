ABDA é campeã geral da 1º Copa ABDA - Troféu Prof. Cida Zopone

"A comissão técnica ficou feliz com o resultado do evento e também com o sucesso da 1º Copa ABDA - Troféu Professora Cida Zopone de Natação e agradece a todos os times que prestigiaram o evento. Também agradecemos toda a Família Zopone, por todo apoio e por prestigiarem o evento, em especial os mantenedores da ABDA, Cláudio e Júnior Zopone, e também à Narima Zopone que, gentilmente, colaborou na criação do layout das medalhas, do texto lido durante homenagem à Dona Cida no evento e também no momento da entrega dos troféus", afirmou o técnico Cristiano Maurício (Max), em nome de toda comissão técnica.

O time ABDA de natação continua os treinamentos para os desafios do semestre que são os Campeonatos Estaduais e Campeonatos Nacionais.

"A comissão técnica, juntamente com a equipe multidisciplinar, está satisfeita com os resultados obtidos, com muita humildade, persistência e fé", completou Max.