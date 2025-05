Guilherme Pupo Ferreira Alves: medicina como sacerdócio

Com pós-graduação em gestão pela Faap e em ciência da melhoria pelo Hospital Albert Einstein, Guilherme também foi diretor do Departamento Regional de Saúde do Estado e, por um breve período, secretário municipal de Saúde. Ao abraçar a medicina como sacerdócio, ele também combina escuta ativa, acolhimento e cuidado com pacientes idosos em seu consultório particular, além de ser médico auditor no Hospital Estadual e atuar na atenção primária da Unimed. Casado com Margot, pai de Pedro, Júlia e Luiza e padrasto de Humberto, Ivana e Lívia, ele reduziu o ritmo de sua prolífica carreira para dedicar mais tempo à família, à prática de esportes e a outras tantas paixões, como o Noroeste, a pesca e a leitura. Leia, abaixo, os principais trechos da entrevista.

Natural de Bauru, o médico geriatra Guilherme Pupo Ferreira Alves, 67 anos, possui trajetória marcada pelo compromisso com a medicina humanizada e a gestão em saúde. Formado pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, ele assumiu importantes cargos na saúde pública e privada de Bauru e, na Unimed local, da qual já foi presidente, deu valiosas contribuições para o aprimoramento dos serviços e dos protocolos de controle interno da cooperativa, o que contribuiu para a obtenção de certificações entre as mais importantes do País.

Guilherme - Meu avô era patologista e tinha um laboratório de análises clínicas em Botucatu e um tio meu era médico. Então, tive estas duas inspirações. E sempre quis que meus filhos fizessem medicina, mas o Pedro fez ciência do esporte e a Júlia, hotelaria. Ela fez especialização em hotelaria hospitalar no Hospital Albert Einstein e é gerente de hotelaria do Hospital da Unimed. De repente, o Pedro decidiu cursar medicina e, aos 42 anos, está no quarto ano e a Júlia, com 37 anos, começou neste ano. Fiquei muito feliz e orgulhoso. E a Luiza, que tem 19 anos, está no segundo ano de odontologia.

JC - O senhor especializou-se em geriatria logo após a graduação?

Guilherme - Eu me formei em 1981 e não existia geriatria na época. Quando terminei a residência em clínica médica, prestei concurso para médico do Estado e, em 1984, fui trabalhar em Cabrália Paulista. Depois, prestei concurso na prefeitura de Bauru e, em 1986, retornei para trabalhar em unidade básica de saúde. Ao mesmo tempo, atendia no meu consultório, trabalhei no Hospital de Base, na Beneficência e, depois, entrei na Unimed. Na prefeitura, fui coordenador dos núcleos de saúde quando muitos deles foram inaugurados, fui secretário municipal de Saúde e diretor do Pronto-Socorro na época em que o prédio foi reformado e ampliado. Também fui diretor do Departamento Regional de Saúde do Estado, de 1993 a 1995.