Tosse seca pode revelar algo mais sério, diz otorrino

Já entre as causas bacterianas, destacam-se a coqueluche (Bordetella pertussis), a pneumonia atípica e até a tuberculose, que pode começar com tosse seca. "Por isso, tosses persistentes, mesmo sem catarro, devem ser investigadas, especialmente em pessoas com histórico de contato com tuberculose", alerta o especialista.

As alergias também entram na lista: poeira, ácaros, gramíneas, mofo e pólen - as duas últimas especialmente no sul do país - são alguns dos principais desencadeadores. Até doenças de pele, como dermatite atópica e lúpus, podem provocar reação cruzada no sistema imunológico e afetar a mucosa respiratória.

PODE ATÉ FRATURAR COSTELA