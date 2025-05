Bauru Basket avança às quartas com vitória 'suada' na Panela

Na base da entrega e da força vinda da arquibancada, o Bauru Basket garantiu sua classificação para as quartas de final do NBB Caixa! O duelo ocorreu na noite deste sábado (03), no ginásio Panela de Pressão, com vitória do Dragão sobre o Paulistano pelo placar de 85 x 80.

O jogo 5 das oitavas foi intenso do começo ao fim. Os visitantes largaram melhor e venceram a primeira parcial por 28 a 25. A reação dos donos da casa veio logo no segundo quarto, com consistência defensiva e maior controle do ritmoo. Já no quarto período, o duelo ficou travado, físico e nervoso. Mas o adversário cresceu na reta final e conseguiu levar a decisão para a prorrogação: 69 x 69. Nos cinco minutos adicionais, o time bauruense manteve a postura, aproveitou o apoio de 1.900 torcedores na Panela e sacramentou a vitória com autoridade.

"A gente sabia que seria uma série dura, mesmo sendo o confronto do 5º contra o 12º", analisou o técnico Paulo Jaú. "O Paulistano veio aqui, roubou o nosso mando. Aí fomos lá, recuperamos a vantagem de decidir em casa. Uma partida decidida nos segundos finais. Mas tivemos tranquilidade na prorrogação para manter a postura defensiva e fechar com o triunfo", completou o treinador.