A Família como Expressão de Fé

Maio é o mês da família. E para o cristão, a família não é apenas um arranjo social, mas um presente sagrado de Deus. Quando abrimos a Bíblia, encontramos a família no centro do plano divino desde o princípio. Em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e os abençoa como uma unidade familiar. No Novo Testamento, a família é vista como um espaço vital para cultivar a fé, o amor e a edificação mútua (Ef 5.21-6.4; Cl 3.18-21). A casa torna-se o primeiro altar, a primeira igreja, o primeiro campo de discipulado.

Numa manhã comum de sábado, por exemplo, uma família se reúne na sala. O pai lê um trecho dos Salmos, a mãe compartilha uma breve reflexão, e os filhos, ainda sonolentos, ouvem com atenção. Eles oram juntos. Talvez o dia traga desafios, mas aquela devoção matinal os ancora. Isso é fé viva, cotidiana. A base da família cristã é essa confiança no Deus que se revelou em Jesus Cristo. Não é uma fé abstrata ou meramente intelectual, mas um compromisso que molda decisões, relacionamentos e prioridades. "O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único" (Dt 6.4). Por isso, Jesus é o centro do lar cristão: o caminho, a verdade e a vida (Jo 14.6).

Uma mãe que acorda de madrugada para cuidar do filho com febre. Um marido que ouve com paciência sua esposa ao fim de um dia difícil. Filhos que pedem perdão uns aos outros após uma briga. São nesses gestos simples que o amor cristão se manifesta. Jesus nos ensinou a amar como Ele nos amou (Jo 13.34), e esse amor começa em casa. A Bíblia nos chama ao serviço mútuo, ao respeito, à paciência (Ef 5.21). Não se trata de perfeição, mas de um esforço diário por honrar uns aos outros. É nesse ambiente que a família cresce em ternura, perdão e alegria genuína.