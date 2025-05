Bauru Basket recebe o Paulistano para jogo decisivo das oitavas

Chegou a hora da decisão! Neste sábado (3), às 18h, o Bauru Basket recebe o Paulistano no ginásio Panela de Pressão para o jogo 5 das oitavas de final do NBB Caixa. Com a série empatada em 2 a 2, quem vencer avança às quartas de final da competição nacional. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube da Liga Nacional e na plataforma de streaming Basquet Pass.

“Quem perder, está fora da temporada”, resumiu o técnico Paulo Jaú. “A gente vem de uma vitória muito importante no jogo 4. Mesmo pressionados e jogando fora de casa, desempenhamos muito bem física e taticamente. Ganhar de 1, de 5 ou 30 pontos vale a mesma coisa. Mas é claro que essa vitória por uma grande diferença nos traz uma confiança importante”, acrescentou o treinador, em referência ao triunfo de 84 x 54 no confronto anterior.

Para o comandante do Dragão, o desafio agora é manter o foco e repetir o que o time fez de melhor não somente no jogo passado, mas ao longo de toda a temporada. “Defesa sólida, que gera um ataque espaçado e coletivo, com os jogadores da rotação vindo bem do banco e mantendo a mesma intensidade. É isso que precisamos fazer. Tenho certeza que vamos aproveitar o apoio do nosso torcedor para repetir essa postura e nos mantermos vivos na competição", completou Jaú.