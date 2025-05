Hóquei feminino de Bauru recebe atletas da Seleção

A equipe feminina da Escolinha do Atlético Hóquei Bauru recebe neste sábado (3), às 9h, no ginásio Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi Filho, na Vila Santa Luzia, um treinamento especial com três atletas da Seleção Brasileira feminina da modalidade. A atividade será realizada com as meninas da escolinha, que se preparam para disputar o Campeonato Paulista neste mês.

As convidadas são as jogadoras Loara Lucheta, Ana Carolina Romero e Taluama Portugal, todas com passagens importantes pela seleção nacional. O objetivo da clínica é fortalecer o recém-formado time feminino da escolinha e incentivar as meninas a seguirem no esporte.

De acordo com o técnico Marcelo Teco, apenas os meninos que atuam como goleiros participarão do treino, já que a posição é considerada escassa e a oportunidade de aprender com uma goleira de alto nível é valiosa.