MP instala Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência

Na inauguração do espaço, ocorrida no último dia 24, o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirmou diante de um auditório lotado que a chegada do Navv a Bauru representa o fortalecimento de um compromisso institucional que é, antes de tudo, humano: o de acolher e dar voz às vítimas de violência.

Bauru conta a partir de agora com uma unidade do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (Navv), estrutura implementada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para prestar apoio integral a vítimas desse tipo de crime. Os serviços serão oferecidos com suporte da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Ainda segundo o PGJ, o Ministério Público de São Paulo tem assumido a missão de promover uma Justiça mais empática, acessível e atenta às dores de quem sofre violações. "O Navv é uma expressão concreta desse novo paradigma, oferecendo escuta qualificada, orientação e amparo psicológico", disse, reforçando que o núcleo encontra na eficiência dos promotores de Justiça de Bauru um ambiente propício para o desenvolvimento de suas atividades.

Durante o evento, o promotor Carlos Eduardo Imaizumi, coordenador do Navv em Bauru, afirmou que as portas estarão abertas àqueles que, muitas vezes, não conseguiam acompanhar o andamento de processos nos quais figuram como vítimas nem encontravam o suporte necessário para superar o trauma causado por condutas criminosas. "Espero corresponder aos anseios da sociedade com nossa atuação", concluiu.

"Agora temos um caminho para ajudar melhor as vítimas de crimes, pois o objetivo central do Navv é acolher e encaminhar essas pessoas, contando com o apoio de toda a sociedade", frisou a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCrim), Tatiana Callé.