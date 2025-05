Hitler mora em Bauru e jogou contra com o Pelé

Entre vários 'Joões' e 'Marias', um nome bem peculiar - e sombrio - se destaca no painel eletrônico da sala de espera de um consultório médico no Centro de Bauru. Quando chega a vez do referido paciente e a voz computadorizada o chama, praticamente todos que estão ali desgrudam os olhos das telas dos celulares e levantam a cabeça com uma cara de "foi isso mesmo que eu ouvi?". Sim. Todos escutaram o mesmo nome. O homem chamado é Hitler Harvey Pini.

Muito diferente da figura assustadora do seu infame homônimo, levanta-se um senhor de 87 anos e bastante risonho, com a ajuda de um cuidador - negro, por sinal - e de sua esposa, a dona Julieta Pini, nove anos mais nova que ele. "Olha que coisa, né? Tem o casal famoso Romeu e Julieta. E aqui é Hitler e Julieta", brinca ela, referindo-se à união de mais de seis décadas - impressionantes 59 anos de casamento após cinco anos e meio de namoro.

Descendente de italianos, Hitler Pini nasceu em Itapuí, no dia 7 de julho de 1937. "Quando meu pai foi me registrar, tinha um homem ali no cartório perto da gente. Meu pai perguntou como ele se chamava e ele falou 'Hitler'. Então, meu pai achou bonito e colocou em mim". Na ocasião, o líder nazista já exercia o papel de chefe absoluto na Alemanha. Era chanceler e havia absorvido os poderes presidenciais após a morte de Paul von Hindenburg, em 1934.