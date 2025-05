Prêmio Regional de Excelência Gráfica tem recorde de inscrições

O 13º Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinícius Viotto Coube será realizado na próxima quinta (8), no Buffet Caversan, em Bauru, a partir das 18h30, com recorde de inscrições em 2025: 22 empresas da indústria gráfica regional concorrem com peças avaliadas por especialistas. O resultado será conhecido durante o tradicional evento, que tem apoio do JC/JCNET.

As empresas campeãs garantem vaga no Prêmio Paulista da Abigraf e, ainda, no prestigiado Prêmio Pini - considerado o "Oscar" do setor gráfico nacional. A edição deste ano conta com dez patrocinadores que apoiam o desenvolvimento e valorização da indústria gráfica local. "Esse reconhecimento é fruto de uma cadeia que acredita no poder transformador da criatividade e da inovação", afirma Aguinaldo Dias, primeiro vice-presidente da Regional Bauru da Abigraf.

O nome do prêmio homenageia o ex-presidente da Tilibra Vinícius Coube, que faleceu em 2011 e deixou um grande legado para o mercado gráfico regional. Também serão homenageadas, com troféus, três empresas eleitas pela indústria gráfica como as melhores fornecedoras da região. A Abigraf representa cerca de 4.277 gráficas e 62.520 trabalhadores no Estado de São Paulo. Em nível nacional, são 15.691 empresas do setor gráfico, responsáveis por empregar mais de 154 mil profissionais. A entidade atua para fortalecer o segmento, promovendo ações como o concurso e o prêmio, que valorizam a inovação, a qualificação técnica e o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da comunicação impressa no Brasil.