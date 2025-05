'Adote um Aumigo': evento de adoção de cães e gatos será domingo

No mês de maio, o Boulevard Shopping, em parceria com a ONG Arca da Fé, proporcionará uma nova oportunidade para aqueles que desejam aumentar a família e adotar um pet.

O "Adote um Aumigo", tradicional evento de adoção responsável, está programado para este domingo (4), além dos dias 11, 17, 18, 24 e 25 de maio, no Aonet Coworking, a partir das 15h. As ações têm como objetivo procurar um novo lar para cães e gatos acolhidos pela instituição após terem sido abandonados ou resgatados vítimas de maus-tratos. Nos dias, estarão disponíveis animais de diferentes idades, cores e portes, com o calendário de vacinação e vermifugação atualizado. Vale ressaltar que os pets que forem adotados durante os eventos terão castração gratuita oferecida pela Arca da Fé.

